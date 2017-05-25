В Тольятти несколько граждан награждены Почетным знаком Думы

В отношении тольяттинцев, которых депутаты решили наградить Почетным знаком Думы г.о.Тольятти «За заслуги перед городским сообществом», можно сказать, что их имена на слуху у горожан и все они внесли весомый вклад в развитие нашего города.

Председатель Думы Дмитрий Микель подчеркнул, что их трудовой стаж составляет десятки лет, большая часть которых отдана Тольятти.

Высшей награды тольяттинского парламента отмечен Сергей Галета, заслуженный художник РФ, профессор ТГУ, член Творческого союза художников России, автор многочисленных графических и живописных работ, дизайнерских проектов, а также общественно значимых проектов по развитию творческого потенциала Тольятти. Картины Сергея Галеты находятся в собраниях Министерства культуры России, художественного мемориального музея им. Репина, Тольяттинского художественного музея, в коллекциях предприятий и организаций города.

Почетный знак Думы г.о.Тольятти будет вручен и Юрию Рыбалко, ветерану «Куйбышевгидростроя», принимавшему непосредственное участие в строительстве заводов «Синтезкаучук», «Куйбышевфосфор», «АВТОВАЗ», «ТоАЗ» и других промышленных объектов Тольятти. К трудовой деятельности в нашем городе он приступил 53 года назад. Зарекомендовал себя умелым организатором, проявлявшим инициативу и смелость при решении сложных технических и организационных вопросов.

По ходатайству Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Почетным знаком Думы г.о.Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» отмечен Владимир Томников, директор филиала этой Ассоциации в нашем городе. Ветеран труда, он принимает активное участие в социально-экономическом развитии Тольятти, поддержке отечественных промышленников и предпринимателей, координации деятельности промпредприятий в части социально-трудовых отношений, является инициатором полезных дел в интересах городского сообщества.

Поощрения в виде Почетного знака Думы г.о.Тольятти удостоен и Александр Безуглый, заслуженный учитель и заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Самарской области, директор, тренер-преподаватель МБУ ДО СДЮСШОР № 7 «Акробат». Это наставник не одного поколения высококлассных спортсменов, победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Среди его воспитанников – четырехкратный победитель первенств мира и чемпион первых Европейских игр 2015 года Михаил Мельник, неоднократный победитель первенств Европы и мира, финалист Олимпийских игр 2016 года Андрей Юдин и другие прославленные спортсмены.

Проголосовали депутаты и за вручение Почетного знака Думы г.о.Тольятти Анатолию Кускову, который в нынешнем году празднует 80-летний юбилей. В Вооруженных силах он прошел путь от курсанта до генерал-майора. В период с 1956 по 1994 годы был начальником тольяттинского гарнизона, начальником Тольяттинского высшего военного строительного командного училища. Поощрен высокими государственными наградами, в частности Орденом Красной звезды.