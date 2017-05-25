Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, которые позволяют голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений, сообщают РИА Новости.

Проекты с поправками в избирательное законодательство внесли в Госдуму 3 марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Депутаты одобрили их в основном чтении 19 мая.

Человек, который в день голосования будет находиться в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о том, чтобы его включили в список избирателей по месту пребывания. Сроки подачи заявлений определит ЦИК в ограниченных пределах — не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню выборов. Гражданин сможет проголосовать один раз, а заявление на включение в список избирателей можно подать только на один избирательный участок и только лично по предъявлении паспорта.

Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено Центризбиркомом. Если в день выборов гражданин все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии, когда проверят, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.