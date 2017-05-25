Треть кваса на российских прилавках оказалась газировкой

Треть кваса, продающегося в российских магазинах, на самом деле является газированным напитком с искусственными добавками, показало исследование Роскачества.

Организация изучила несколько десятков наиболее популярных у российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. Была исследована продукция из 12 регионов России и один образец из Белоруссии.

Эксперты отмечают, что натуральный квас по ГОСТу должен быть приготовлен из сусла – ячменного или ржаного солода, ржаной муки или кукурузы, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. Натуральный квас обнаружили в 17 из 26 исследованных экземпляров.

При этом "треть исследованных образцов либо приготовлены путем не натурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки", но тоже продаются под наименованием квас. В то же время эксперты отмечают, что такой метод не нарушает законодательство, если квас выпущен по собственным техническим условиям производителя.

У четырех образцов был не характерный для кваса состав летучих компонентов, однако это тоже не нарушение​, так как такие показатели не регламентируются обязательными нормами. В одном образце, изготовленном по ТУ, массовая доля сухого вещества, отвечающего за насыщенность напитка, оказалась ниже нормы ГОСТа. В восьми образцах выявлены сахарозаменители и подсластили, однако их наличие производители, за исключением одного, указали на этикетке. В трех образцах были были превышены нормы содержания дрожжей и плесени.

В одном образце кваса была превышена норма содержания этилового спирта: вместо максимум 1,2% по ГОСТу он содержал 1,5% спирта. "При этом в ходе исследования был выявлен образец "безалкогольного" кваса, который не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки, что в очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения понятий кваса и газировки в России", — добавляют в Роскачестве.

Фото: x-prod.ru