Через год «Ладу» могут исключить из КХЛ

В Москве прошел очередной совет директоров Континентальной Хоккейной Лиги, на котором был принят ряд судьбоносных решений для ее клубов-участников.

Так, стало известно о том, что в сезоне 2017/18 не сыграют новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвежчак». Отметим, что исключение российского клуба вызвало в хоккейном сообществе и среди болельщиков яростное негодование. Хоккейная школа Новокузнецка подарила отечественному хоккею таких известных игроков как Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов и молодое дарование Кирилл Капризов.

Также во время совета стало известно о том, что КХЛ исключит из лиги еще 7 клубов к лету 2020 года. Среди клубов, которые могут потерять место в лиге называются «Лада», «Амур» и «Югра», сообщает «Спорт-Экспресс».

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко также отметил, что планируется дальнейшее сокращение числа участников до 24. Причем летом 2019 года вместо двух покинувших лигу клубов будут приняты две иностранные команды. В 2020 году планируется такая же процедура: два клуба будут отчислены из КХЛ, два иностранных – приняты.