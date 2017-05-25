Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

Банк России разработал проект нового порядка расчета стоимости полиса ОСАГО: если документ будет утвержден, тариф будет зависеть от возраста и стажа водителя, пишут РИА Новости.

Согласно проекту, водители в возрасте 16-24 лет (стаж вождения до трех-четырех лет) и в возрасте 25-29 лет (стаж до года) могут получить максимальный коэффициент — 1,8.

Понижающие коэффициенты от 0,66 до 0,99 предусмотрены для автомобилистов старше 30 лет, которые имеют стаж вождения более трех-четырех лет. Проект предусматривает, что размер скидки будет зависеть от возраста и стажа.

Коэффициенты действуют и сейчас: до 22 лет со стажем вождения до трех лет – 1,8; более 22 лет со стажем вождения до трех лет – 1,7, до 22 лет включительно со стажем вождения свыше трех лет – 1,6; более 22 лет со стажем вождения свыше трех лет – 1.

В Российском союзе автостраховщик рассчитывают, что новые правила помогут сократить число жалоб: человек может быть вписан в разные полисы, из-за чего один водитель может иметь несколько КБМ. В РСА также поддержали предложения Центробанка по расчету коэффициентов ОСАГО.