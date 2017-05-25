В Тольятти прошли аукционы на право заключения договоров на установку рекламных конструкций

Пока что в городской бюджет от платы за право заключения договоров не поступило ни копейки. Как сообщают в департаменте финансов годовой план по ней предусмотрен в размере 53 млн 46 тыс рублей, а план четырех месяцев составляет 24 млн 23 тыс рублей. Тем не менее, в скором времени ожидается поступление денег.

12 мая состоялись первые торги, где было разыграно шесть лотов. Определены победители. По двум лотам на 2, 4 млн рублей денежные средства уже поступили на счет министерства имущественных отношений Самарской области. Затем они поступят в городской бюджет. А вот оставшуюся сумму порядка 20 млн рублей по другим лотам вряд ли стоит ждать, пишут "Городские ведомости".

Все увидели серьезное повышение от первоначальной цены в 5 млн рублей в 4 раза. Однако как отмечает представитель Минимущества Самарской области Анатолий Карязин, единовременная плата за одну конструкция получилась почти под миллион, а это экономически нецелесообразно. Участники аукциона увлеклись борьбой, и дошли до заоблачных цен, которые им не по карману. Теперь они планируют отказаться от договора.

Но задаток в сумме 1 млн руб останется и поступит в бюджет Тольятти. По мнению Карязина, если победитель, действительно, откажется, в сумме торги дадут 10 млн. руб.: "Насколько я понимаю, по вторым ценам рекламные конструкции уйдут. Их заберут, так как получилось цена за конструкцию получилась вполне приемлемая порядка 350 тысяч рублей".

Кстати, основная масса торгов, связанных с рекламными конструкциями, по Тольятти пройдет до 15 июня.