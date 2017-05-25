Тольяттинца, укравшего шорты, нашли в соседнем отделе магазина

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны получил информацию о сработавшей тревожной сигнализации в торговом центре на Автозаводском шоссе. Персонал одного из отделов рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, что за несколько минут до этого посетитель схватил с витрины шорты и, выбежав из магазина, скрылся в одном из проходов торгового центра.

Выяснив, как выглядел злоумышленник, патрульные приступили к его розыску. Спустя непродолжительное время сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в одном из отделов молодого человека, внешность которого совпадала с приметами грабителя. Стражи правопорядка задержали подозреваемого.

Персонал магазина опознал в жителе Тольятти 1996 года рождения человека, совершившего хищение товара. При личном досмотре у задержанного было обнаружено похищенное имущество.

Сотрудники Росгвардии доставили подозреваемого и представителя торговой точки в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По его итогам в отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по признакам покушения на грабеж.