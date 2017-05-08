Тольяттинские приставы заставили должника оплатить 29 штрафов ГИБДД

В отделе судебных приставов на исполнении находилось 29 исполнительных производств в отношении гражданина Ш., имеющего неоплаченные штрафы ГИБДД. Общая задолженность мужчины по всем исполнительным производствам составила 14,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Должнику было вручено требование о погашении задолженности в пятидневный срок. Также судебный пристав предупредил его, что в случае неисполнения обязательств в срок с мужчины будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1 тысячи рублей, по каждому исполнительному производству.

После полученного предупреждения об ответственности, гражданин Ш. погасил задолженность в течение 5 дней в полном объеме. Платежные документы на общую сумму 14,5 тысяч рублей были предоставлены судебному приставу-исполнителю. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 25.05.2017 11:03 [129] (0)
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