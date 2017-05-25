«Мега-Лада» представила новый состав. Старт сезона сегодня!

Сегодня вечером на СТК им. Анатолия Степанова для тольяттинской «Мега-Лады» и ее преданных болельщиков начинается новый сезон гаревого спидвея. В первой гонке командного чемпионата России тольяттинцы встретятся в «Востоком».

В преддверии старта клуб презентовал обновленный состав и группу поддержки — девушек, которые выходят на старт вместе с гонщиками и являются неотъемлемой частью сплоченного коллектива команды, сообщает пресс-служба «Мега-Лады».

Для подопечных главного тренера СК «Мега-Лада» Олега Кургускина этот сезон особенный — он пройдет под знаком 50-летия тольяттинского спидвея. В 2017 году состав «Мега-Лады» претерпел три принципиальных изменения. Во-первых, по результатам голосования спортсменов капитаном команды был избран лидер прошлогоднего сезона, мастер спорта России Андрей Кудряшов. Во-вторых, экс-капитан мотодружины, мастер спорта международного класса Сергей Даркин впервые предстал перед одноклубники в новом качестве — примерил майку играющего тренера. Наконец, команда получила серьезное пополнение в лице воспитанника приморского спидвея Артема Лагуты, который вновь перешел в «Мега-Ладу» из команды «Восток».

Как отметил президент СК «Мега-Лада» Алексей Степанов, команда сформировала оптимальный боевой состав и в год 50-летия тольяттинского спидвея готова бороться с соперниками за титул чемпиона России в командном зачете, а также за медали наивысшего достоинства в других национальных соревнованиях.

На прошедшей 24 мая презентации СК «Мега-Лада» также представил любителям мотогонок новинку этого сезона — памятный нагрудный знак в честь 50-летия тольяттинского спидвея. Приобрести его по символической цене можно в кассах СТК им. Анатолия Степанова. Первыми обладателями памятного знака стали победители конкурса болельщиков — преданные фанаты СК «Мега-Лада» Владимир Старыгин, Матвей Солонин и Наталья Брусянкина.

Начало сегодняшних соревнований в 19.00.