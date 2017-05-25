Почти 800 рисунков создали в Самарской области для фестиваля «Тремоло»

Еще в середине февраля команда Фестиваля музыки и искусств «Тремоло» предложила меломанам Самарской области нарисовать свои ассоциации, связанные с музыкой. И объявила конкурс «Музыка на бумаге», в третий раз в истории проекта. В итоге было создано почти 800 работ. Такого ажиотажа вокруг конкурса его создатели никак не ожидали!

На днях жюри объявили победителей. Счастливчикам обещают подарки и билеты на фестиваль, который состоится в Тольятти 25-27 июня. А их работы превратят в почтовые открытки.

Основное отличие этого конкурса от предыдущих – статус областного. В соревновании приняли жители Тольятти, Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и Кинели. В состав жюри вошли директор АНО «Студия детского творчества «Горшеня», член ТСХ «Солярис» Татьяна Богучарская; преподаватель МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» г. о. Тольятти Виктория Семёнова; а также педагоги МБУ ДО «Художественная школа № 1» г. о. Тольятти Наталья Марченкова и Наталья Панкеева.

Каждому победителю конкурса (Диплом 1 степени) команда «Тремоло» дарит по 2 билета на один из вечеров фестиваля. Художники, занявшие 2 и 3 места, получат ценные подарки – краски, карандаши, бумагу. Участники конкурса, чьи работы, по мнению жюри, чуть-чуть не дотянули до призовых мест, смогут вложить в портфолио Грамоты. Остальных команда фестиваля просит ни в коем случае не расстраиваться и готовиться к участию в конкурсе 2018 года!

Работы победителей (Диплом 1 степени) будут изданы как серия почтовых открыток. Кроме того, еще шесть работ, уже независимо от занятого места, станут почтовыми открытками по личному выбору организаторов фестиваля. Открытки можно будет приобрести и отправить в любую точку мира прямо на площадке проведения «Тремоло». Праздник музыки состоится в Тольятти с 25 по 27 июня на б/о «Волна» (Портпоселок, Комсомольское шоссе, 68).

Награждение Дипломантов I, II, III степени пройдет в МБУ ДО «Художественная школа № 1» г. о. Тольятти (ул. Лесная, 46) 9 июня в 18:00. Обладатели грамот получат их по электронной почте в течение июня. Участники конкурса смогут забрать свои работы в МБУ ДО «Художественная школа № 1» г. о. Тольятти и МБУ ДО «Детская художественная школа №1 им. Г. Е. Зингера» г. о. Самара с 1 июля.

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ»

Диплом 1 степени - Ульяна Кормышенко, 7 лет, «Музыка», МБУ ДО ХШ № 1 г. о. Тольятти, педагог Родионова Н. В.

Диплом II степени - Диана Якупова, 7 лет, «Музыкант», МБУ «Школа №86» г. о. Тольятти, педагог Чернышова Г. Б.

Диплом III степени - Ксения Беломытцева, 6 лет, «Барабанщик», МБУ ВО «Тольяттинская консерватория», педагог Чернышева М. Г.

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ 8-10 ЛЕТ»

Диплом I степени - Денис Абрамов, 9 лет, «Ноктюрн. Юный музыкант», МБУ «Школа №79» г. о. Тольятти, педагог Гришагина Л. В.

Александр Сударенко, 10 лет, «Вершина мастерства», МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина г. о. Тольятти, педагог Суспицына Т. Е.

Диплом II степени - Даниил Руин, 8 лет, «Выступление», МБУ ДО ДШИ «Камертон» г. о. Тольятти, педагог Брейкина Н. В.

Арина Меньшова, 9 лет, «Русская плясовая», МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» г. о. Тольятти, педагог Жучая И. М.

Диплом III степени - Елизавета Гаврилович, 8 лет, «Классика над Волгой», МБУ ДО ДШИ «Камертон» г. о. Тольятти, педагог Брейкина Н. Е.

Лиза Анучина, 8 лет, «Блюз», МБУ ДО ХШ № 1 г. о. Тольятти, педагог Родионова Н. В.

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ 11-13 ЛЕТ»

Диплом I степени - Дарья Игнатович, 13 лет, «Джазовый вечер на Волге», МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина г. о. Тольятти, педагог Павлухин О. А.

Анастасия Тверковкина, 12 лет, «Музыка над Волгой», МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина г. о. Тольятти, педагог Павлухин О. А.

Диплом II степени - Полина Зиновейкина, 11 лет, «Симфония», МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина г. о. Тольятти, педагог Ловкова Е. Е.

Анаита Афшар, 13 лет, «Солист», МБУ ДО ХШ им. И. Е. Репина г. о. Тольятти, педагог Леонтьева О. А.

Диплом III степени - Дарья Пашкова, 14 лет, «Феи музыки», МБУ ДО ХШ № 1 г. о. Тольятти, педагог Родионова Н. В.

Ева Клейн, 13 лет, «Весна поет», МБУ ДО ХШ им. Марка Шагала г. о. Тольятти, педагог Никифорова Н. Н.

НОМИНАЦИЯ «ДЕТИ 14-17 ЛЕТ»

Диплом I степени - Алсу Манюрова, 14 лет, «Звуки саксофона», МБУ ДО ХШ им. Марка Шагала г. о. Тольятти, педагог Никифорова Н. Н.

Диплом II степени - Анна Толочкина, 14 лет, «Северные ритмы», МБУ «Гимназия №77», педагог Халецкая Е. В.

Диплом III степени - Дарья Корцева, 16 лет, «Трио», МБУ ДО ХШ им. Марка Шагала г. о. Тольятти, педагог Шепилова Н. Ю.

Подробнее ознакомиться с «Протоколом жюри» можно на сайте фестиваля www.volgaclassic.ru (раздел «Новости»). А также на официальных страницах фестиваля Facebook https://www.facebook.com/volgaclassic и ВКонтакте https://vk.com/klassikanadvolgoi

Спасибо вам за творчество и любовь к музыке!