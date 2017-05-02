В Тольятти будут собирать внедорожники «Сталкер»

В Тольятти на мощностях предприятия "ВИС-Авто" будет налажено производство нового российского внедорожника "Сталкер". Как пишет "Российская газета", так заявлено в Одобрении типа транспортного средства, зарегистрированном на новую модель в открытой базе Роспатента.

В документе указывается, что действие данного ОТТС распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 штук.

Стоит сказать, что модель "Сталкер" начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов - сначала на базе "классических" заднеприводных моделей АВТОВАЗа, а затем и Lada 4x4.

В 2003-м машину даже продемонстрировали на одном из провинциальных автосалонов, после чего в компании "Апал" (она больше известна на рынке пластиковых изделий) решили всерьез заняться автостроением. Сырья для этого - инновационного материала термопласт - у нее было предостаточно, но предстояло найти партнера для выпуска каркасов и, собственно, производства. С этим, однако, возникли проблемы. Возможно, их решением станет "творческий союз" "Апала" с "ВИС-Авто", которое занимается выпуском ограниченных серий автомобилей различного назначения на базе моделей Lada.

Что касается цены, то, по данным "Авто Mail.Ru", в свое время "Сталкер" должен был стоить на 30-50 тысяч дороже стандартной "трехдверки". По всей видимости, и сейчас внедорожник из пластика на тонкостенном каркасе могут оценить немногим выше Lada 4x4. Она продается минимум за 455 900 рублей.

Фото: auto.mail.ru