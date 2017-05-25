LADA – лидер по уровню лояльности

В апреле 2017 года LADA совершила настоящий прорыв, заняв первое место среди автомобильных брендов по уровню лояльности пользователей российских социальных медиа. По совокупному индексу, включающему в себя также такие показатели как ''внимание'' и ''вовлеченность'', компания вошла в ТОП-3. Подобный результат является свидетельством неуклонного роста доверия, приверженности и интереса по отношению к автомобилям Марки, отмечают в пресс-службе АВТОВАЗа.

Рейтинг подготовлен агентством Brand Analytics и основан на интегральном индексе, учитывающем ключевые метрики – внимание, вовлеченность и лояльность медиаполя к бренду. Для оценки апрельского рейтинга были обработаны 659 млн сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа России. Для расчета индексов в рейтинге задействовано 2,1 млн содержательных сообщений, посвященных обсуждению и сравнению моделей, выбору нового автомобиля и опыту эксплуатации.

Аналитическая компания подчеркивает, что достижению такого высокого результата способствовал благоприятный информационный фон, сформированный вокруг бренда LADA. В частности, рост продаж автомобилей LADA в I квартале 2017 года на 8%, победы LADA на премии ''Автомобиль года'' (Vesta и Largus) и в рейтинге РБК ''Лучший российский автомобиль ''для людей'''' (Granta), презентация Vesta и Vesta SW Cross на Московском Биеннале дизайна и победа на Гран-при журнала ''За рулём'' (Vesta и XRAY).