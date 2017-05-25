Житель Тольятти осужден на два года за избиение сотрудников полиции

Прокуратурой Комсомольского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Тольятти, который совершил насилие, неопасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти. 

Ранее указанное лицо было неоднократно судимо, последний раз осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.  

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, днем на остановке общественного транспорта мужчина нанес удар дверью патрульной автомашины сотруднику полиции и удар рукой полицейскому водителю при исполнении ими своих должностных обязанностей.  

Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, указанное лицо признано виновным в совершении  преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 25.05.2017 13:31 [155] (0)
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