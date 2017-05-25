В Тольятти КАМАЗ уронил свой кузов на четыре автомобиля (фото)

Утром в микрорайоне Шлюзовой водитель бортового Камаза допустил опрокидывание кузова автомобиля.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», машина двигалась со стороны М5. При повороте с улицы Куйбышева на Гидротехническую, с креплений сорвался кузов и упал на парковку, где находился легковой транспорт.



В результате падения, кузов зацепил 4 машины: «Форд», «Джелли» и две «Приоры». Все они получили различные механические повреждения.



В происшествии никто из людей не пострадал. Оформлением аварии занялись сотрудники дорожной полиции.

Фото: «Происшествия Тольятти».