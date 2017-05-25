Популярнейшие экскурсии из Казани

Наша туристическая компания предоставляет осуществление разнообразных и увлекательных экскурсий по историческим и культурным памяткам на территории нашей страны. Вы останетесь под незабываемыми впечатлениями, путешествуя на комфортабельных автобусах и в сопровождении квалифицированных гидов-экскурсоводов.

Одним из самых популярных экскурсионных маршрутов является экскурсия в Елабугу через Раифы. Это направление очень популярно среди паломников, так как это посещение святых мест, и среди школьников, так как здесь сосредоточено культурное и историческое наследие нашей державы.

Экскурсия в Раифский монастырь в Казани, расположенный в 30 км от города, нашей компанией осуществляется ежедневно, подробнее тут http://viptrip-kzn.ru/ekskursiya-v-raifskij-monastyr/. Этот монастырь был основан одним монахом еще в XVII веке, а позже сюда была завезена реликвия и святыня христианства – священная икона Богородицы. Ежегодно, огромное количество паломников со всего мира – желает преклониться перед ней.

Этот священный монастырь находится в живописном месте – у окраины многовекового леса и на берегу красивейшего озера.

На территории самого монастыря, вы сможете окунуться в атмосферу того времени и узнать многие нюансы в жизни этого края.

Уникальным, этот монастырь, является так же благодаря осмотру великого Храма Всех Религий, который выполнен в различных архитектурных стилях православия, мусульманства и иудаизма – церкви, мечети и синагоги. Все это преследует одну идею: объединение и единство всех верующих.

Экскурсия в Елабугу – так же осуществляется ежедневно нашей компанией, находится на расстоянии 184 км от Казани, но которое преодолевается просто и быстро, благодаря нашим комфортабельным автобусам и профессиональным водителям.

Древняя Елабуга возникла еще в X-XI веке как поселение, так как здесь пролегал торговый путь.

Древнейшая достопримечательность здесь – «Чертова» башня. Так же город Елабуга знаменит своими церквями, мечетями и синагогами среди паломников.

Касательно культурного развития, то здесь сосредоточено множество музеев, посвященных деятелям литературы, культуры и медицины.

Наряду с богатым историческим и культурным наследием, этот город является современным и с развитой инфраструктурой (его еще называют городом нефтяников и автомобилестроителей).

Экскурсионное бюро «ВИП ТРИП» http://viptrip-kzn.ru/.

Материал размещен на правах рекламы