Фото Август Новости

В Тольятти дорожают лук, картофель, апельсины и яблоки

По данным оперативного мониторинга в период с 27 апреля по 25 мая в наблюдаемых торговых объектах, под влиянием сезонного фактора, продолжилось повышение розничных цен на свежие овощи: морковь, лук, картофель, капуста. В отдельных, наблюдаемых объектах, подорожали фрукты: апельсины, мандарины, яблоки.

Снижение розничных цен продолжается на крупу гречневую, сахар, свежие огурцы, томаты и яйцо столовое. А также зафиксировано снижение розничных цен на мясо кур, перец, бананы, виноград.

В указанный период на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-76/80 (на 0,5 руб./литр), АИ-92 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), АИ-95 (от 0,30 до 0,50 руб./литр), цена на дизельное топливо понизилась на 0,40 руб./литр.
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  3. 25.05.2017 16:07 [34] (0)
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