В промзоне Автозаводского района произошла авария с пострадавшим (фото)

Вчера днем на улице Северной произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Калины» двигался от улицы Цеховой в сторону Окраинной. Мужчина, управлявший «Ладой» 14-й модели, ехал во встречном направлении. В районе дома №36 водитель «Калины» стал совершать поворот налево. Он пропустил большегрузный автомобиль, после чего начал маневр, не убедившись в его безопасности, и допустил столкновение с «четырнадцатой».

От удара машины развернуло и отбросило на обочину. Пострадал водитель «пикапа». На «скорой» его доставили в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Фото: «Происшествия Тольятти»
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 25.05.2017 16:37 [173] (0)
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