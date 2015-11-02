В администрации города рассказали, чем занять детей летом

Летом администрация города обеспечит тольяттинских подростков досуговыми мероприятиями и временной работой.

В тольяттинских школах будут работать 77 лагерей дневного пребывания, в которых планируется разместить 10500 учащихся. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или получающие льготное питание, смогут посещать лагерь бесплатно. Также в школах предусмотрены профильные отряды патриотической, экологической, спортивной и других направленностей, рассказали в горадминистрации.

Традиционно для детей будет организован загородный отдых в детских оздоровительных лагерях. В пансионате «Радуга» планируется оздоровить более двух тысяч детей. В центре «Гранит» предусмотрено четыре заезда по профильным сменам для 480 детей. На берегу Усинского залива в палаточных лагерях МБОУДО «Детский морской центр им. Е.А. Никонова» будут отдыхать 350 подростков. Для ребят будут специально подготовлены профильные смены «Защитники отечества» и организована плавательная практика для юных моряков.

470 подростков будут задействованы в дворовых отрядах по месту жительства. Специалисты МБУ ММЦ «Шанс» и сотрудники отдела организации работы с детьми и молодежью проведут с детьми конкурсно-игровые, профориентационные, патриотические программы и профилактические беседы.

Помимо организации досуга важнейшим вопросом является трудоустройство подростков в летний период. В этом году для обеспечения трудовой деятельности специалисты МБУ ММЦ «Шанс» планируют заключить 1059 трудовых договоров с несовершеннолетними. Дети, состоящие на различных видах учета, будут трудоустроены в первую очередь. В основном для несовершеннолетних созданы рабочие места в садах, школах, учреждениях дополнительного, спортивного образования и других муниципальных организациях. Рабочий день составит не более 3,5 часов неполный месяц. В среднем оплата труда составляет 3,5 тыс. руб.