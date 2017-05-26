Начинает работу выставка, посвященная истории тольяттинского альпинизма

31 мая в 18.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Тольяттинское время горных вершин», посвященной истории тольяттинского альпинизма и приуроченной к 25-летию восхождения тольяттинских альпинистов на высшую точку планеты - Эверест.

На выставке будут представлены снаряжение и экипировка альпинистов, документы и фотографии, рассказывающие о становлении альпинизма в городе и тольяттинцах, внёсших значительный вклад в развитие мирового альпинизма.

Выставка будет интересна как взрослой аудитории, так и детям, т.к. направлена на ознакомление горожан и подрастающего поколения со спортивной историей родного города, которая заслуживает уважения и гордости.

Во время работы выставки пройдут встречи с тольяттинцами – покорителями горных вершин и показы фильмов об альпинизме и восхождениях тольяттинских альпинистов.

Выставка будет работать в музее до 30 сентября. Стоимость билетов: 50 руб. На открытие вход свободный.
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  3. 26.05.2017 07:02 [99] (0)
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