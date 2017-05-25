9 выходных событий: провожаем весну весело!

В четверг уже совсем не думается о работе, а в пятницу и подавно. Все мысли о том, как выспаться на выходных, но не проспать самое интересное. АфишаТлт с удовольствием проведет для Вас экскурс в выходную и нескучную жизнь.

Тематические вечера востока проходят каждую пятницу, в lounge-cafe «Хлопок». Для тех, кто ждет вечера пятницы, чтобы погрузиться в мир андеграуда, в пабе «Три топора» выступит самая известная исполнительница андерграундной фолк- и рок-сцены — непревзойденная Канцлер Ги!

Кто-то уже устал от клубов и вечеринок, но дома сидеть и «втыкаться» в телевизор нет настроения. Вас TLT Brand Bar приглашает на «Открытый микрофон». У Вас есть возможность не только оценить тольяттинских комиков, но и самим выступить на сцене.



Итальянская пицца и французское кино. Скажете, немного не сочетаемые вещи? Только не в «ДоДо пицца». В пятницу состоится заключительный показ фильма «2+1». Это завершающий фильм в неделе «Французского кино» в ДоДо.



В субботу нас ожидает мини «бьюти дей» в бар-клубе «Штаны». Девушки, у Вас есть уникальная возможность встретиться и пообщаться с ведущими «гуру красоты и стиля». В одном месте для Вас соберутся самые лучшие: визажисты, бровисты, косметологи и парикмахеры. Вы все еще считаете, что быть красивой дорого? Ты просто не знала всех секретов!.

Май - время «Турнирных субботников». ТРЦ «Космос» организовывает турнир по боулингу. Собирай команду и сразись за главный призовой фонд в 10000 рублей

Приглашаем всех, влюбленных в еду и не представляет своей жизни без кухни на МК «Кулинарный практикум». Пополняем знания и совершенствуем навыки, обмениваемся опытом, ищем вдохновение! Место, где собираются единомышленники, чтобы менять свою жизнь и разрушать стереотипы.

В воскресенье пора переходить на режим «энергосбережения» и выходить из дома. АфишаТлт предлагает Вам сходить на балет в Mori Cinema. Как раз в это воскресенье здесь будут показывать «Герой нашего времени». Балет, поставленный в год 200-летия со дня рождения Лермонтова, великолепно передает нервную, эмоциональную, трагическую суть произведения, которое принято считать первым в русской прозе лирико-психологическим романом.

Еще одно яркое событие, которое нельзя пропускать - фестиваль красок. Надевайте одежду, которую не жалко потом выкинуть, и собирайтесь с друзьями на самом ярком воскресенье в мае. Где именно будет проходить этот фестиваль, смотри тут.

Не сидите дома, не скучайте за экранами телефонов. Мир полон событий, в которых не хватает именно Вас. АфишаТлт желает Вам хороших выходных.