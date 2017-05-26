Полноценная гидроизоляция бетонных конструкций в Москве

Для того чтобы обеспечить полноценную защиту зданий и сооружений любого типа от отрицательного воздействия осадков и грунтовых вод осуществляются комплексные гидроизоляционные работы с применением специальной строительной химии. Такие растворы имеют отличные технические характеристики, и использовать их можно как на этапе строительства здания, так и в процессе его эксплуатации.

Гидроизоляция проникающего действия для бетонных конструкций

Гидроизоляция бетонного пола или иного элемента конструкции сегодня чаще всего осуществляется с применением системы «Пенетрон». Данная система представляет собой комплекс растворов с разной консистенцией и областью применения состоящих из цемента, кварцевого песка и полимерных добавок.

При нанесении на поверхность частицы смеси моментально проникают в мельчайшие поры и трещины бетона и, заполняя из образуют надежный гидробарьер. После максимально глубокого насыщения стройматериала излишки смеси выводятся на поверхность где, застывая, создают эластичную прочную мембрану, сквозь которую вода не может проникнуть даже под высоким давлением. Стоит отметить, что правильно использованная гидроизоляция «Пенетрон» позволяет полностью устранить напорные течи грунтовых вод и в разы улучшить технические характеристики даже очень обветшавших зданий.

Строительная химия «Пенетрон» имеет ряд существенных преимуществ, среди которых следует выделить следующее:

Простая схема приготовления и использования растворов;

Стопроцентная защита надземных и подземных элементов конструкции от осадков и грунтовых вод;

Быстрое застывание при любой температуре и уровне влажности;

Отличные проникающие способности;

Высокая степень адгезии с любыми отделочными материалами;

Устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей и резких температурных перепадов;

Отсутствие в составе вредных для здоровья человека компонентов;

Возможность использования для обработки стен и перекрытий как внутри, так и снаружи зданий;

Полноценная защита конструкций от коррозии и микроорганизмов.

С помощью системы «Пенетрон» сегодня может быть выполнена гидроизоляция погреба, ванной комнаты, гаража, бассейна и любой другой постройки из бетона. Смеси проникающего действия после застывания сделают поверхность монолитной и обеспечат ее защиту от воды на долгие годы.

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