Сбербанк исполняет мечту о собственной квартире

Приобретение квартиры в ипотеку стало популярным способом улучшить жилищные условия. Остается только выбрать банк с наиболее подходящими условиями по ставке и первоначальному взносу. Сбербанк предлагает новые условия, благодаря которым приобрести квартиру станет проще.

Теперь ставка минимальная ставка на квартиры в новостройке установлена на уровне 10,4%. Такая ставка доступна при использовании сервиса «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Благодаря услуге не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Общее время, необходимое для оформления документов сокращается в несколько раз до 5-7 дней.

Без использования сервиса минимальная ставки начинается от 10,9%.

Дополнительно снизить процентную ставку позволяет совместная акция Сбербанка и партнеров-застройщиков. В этом случае новое жильё можно приобрести со ставкой от 8,9%, при использовании сервиса «Электронной регистрации» минимальная ставка начинается от 8,4%.

Полный список застройщиков, участвующих в акции представлен на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечные кредиты» — «Акция на новостройки».

Ставки на квартиры на вторичном рынке также снизились. Так, в рамках акции для молодых семей и с использованием «Электронной регистрации» минимальная ставка начинается от 10,75%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка –www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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  3. 25.05.2017 17:48 [18] (0)
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