В Тольятти уровень безработицы составил 1,77%

Центр занятости Тольятти опубликовал последние статистические данные: на середину мая 2017 года зафиксирован уровень безработицы на уровне 1,77%. 19.05.2017 в Центре было зарегистрировано 7379 человек, нуждающихся в работе. Примерно половина (50,9%) из зарегистрированных граждан составили женщины. 12,8% безработных, зарегистрированных на бирже, представляют людей предпенсионного возраста. Молодые специалисты (до 30 лет), которые не смогли на май 2017 года найти работу, составили 13,5%.

Отдельно выделены категории безработных, которые получили такой статус после сокращения штата на предприятиях. Их доля в общем количестве зарегистрированных граждан достигла 24,7%. Также эксперты обратили внимание на то, что в Центре занятости ожидают помощи в трудоустройстве и лица с инвалидностью, их доля в общем количестве безработных держится на уровне 5,8%.

Нужно отметить, что эффективность работы Центра занятости довольно высокая. За 1 неделю были зарегистрированы 141 человек, получившие статус безработного. За этот же временной период смогли получить работу с помощью Центра 176 человек. Кроме того, 321 человек получили консультативную помощь в профессиональной ориентации, а 25 лицам была оказана психологическая поддержка. 50 человек прошли социальную адаптацию, благодаря которой они смогут в дальнейшем найти свое место в обществе и применить свои умения с пользой.

В Центре занятости высоко ценят достижения IT-сферы. Всем обратившимся за помощью в трудоустройстве обязательно рекомендуют некоторые интернет-ресурсы, где регулярно обновляются данные по свободным вакансиям. Например, в Тольятти таким полезным порталом станет Jobslooker.Com - https://jobslooker.com/rabota/sam/tolyatti. Работодатели ежедневно размещают там новые объявления, которые помогут пользователю сориентироваться на рынке труда и подобрать для себя вакансии, на которые он мог бы претендовать.

Другая сторона вопроса трудоустройства – создание резюме. В Центре занятости в обязательном порядке обучают человека тому, как правильно представить себя и в кратких, но емких фразах добиться внимания со стороны рекрутера. Готовый документ можно как рассылать по адресам предприятий, на которых вы хотели бы получить работу, так и опубликовать на сайте Jobslooker.Com – там его увидят десятки работодателей, поэтому шансы в ближайшее время найти достойное место работы увеличатся.

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