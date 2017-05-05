Тольяттинки завоевали золотые медали на чемпионате Европы по фитнес-аэробике

В эти дни в Чехии проходит чемпионат Мира степ-аэробике, в котором принимают участие команды Спорткомплекса "Фристайл" ДК "Тольятти".

В Карловых Варах за призовые места борются лучшие команды из Чехии, Польши, Венгрии, Болгарии, России и других стран.

Самые юные воспитанницы спортивного комплекса ДК "Тольятти" (возраст 11-13 лет) - команда "Лада-ТЛТ" поздно вечером 24 мая завоевала золото соревнований!

Ещё одна команда спорткомплекса ДК "Тольятти" - "Лада-Фристайл" (возраст 15-16 лет) будет бороться за призовые места сегодня 25 мая в финальных соревнованиях. Болеем за наших!

ДК Тольятти выражает благодарность родителям за поддержку в организации поездки в Чехию и конечно тренерам, которые вырастили юных чемпионов!