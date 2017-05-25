Полицейские пресекли несанкционированную торговлю на улице Дзержинского

Сотрудниками полиции по поступившему обращению жителя Автозаводского района совместно с сотрудниками, ОНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, ОВМ, ИАЗ, УУП ОП № 22 У МВД России по г. Тольятти, администрации г.о. Тольятти проведены мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на участке, прилегающем к тротуару придомовой территории жилого дома по улице Дзержинского.

В ходе проведенной работы было составлено 18 протоколов об административном правонарушении и 2 акта о выявленных нарушениях действующего законодательства.

В результате проведенной проверки установлены шесть фактов осуществления розничной торговли без свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении 6 граждан составлено шесть протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.

Представителями администрации г.о. Тольятти, в отношении 8 граждан, осуществляющих розничную торговлю на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области. В соответствии с их компетенцией, составлено восемь протоколов об административном правонарушении по ст. 6.1 Закона Самарской области № 115-ГД.

Также выявлен павильон «УЗБЕКСКИЕ ЛЕПЕШКИ», в отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка) и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.

В ходе проведения проверки на законность пребывания на территории Российской Федерации выявлено два иностранных гражданина, которые привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (вынесено представление по сокращению срока пребывания данных граждан на территории РФ).

Также на данной территории выявлены 2 объекта нестационарной торговли, которые представили договора аренды придомовой территории, входящей в состав общедомового имущества собственников.

По выявленным фактам нарушений требований пожарной безопасности инспектором ОНД и ПР МЧС России по Самарской области составлены 2 акта (в перспективе привлечение к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ).