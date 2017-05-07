Николай Меркушкин посетил тольяттинские химпредприятия

Губернатор Самарской области посетил с рабочим визитом Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.

В зале Тольяттинской филармонии глава региона поздравил жителей губернии с наступающим Днем химика. Участие в торжестве приняли около 800 человек - ветераны отрасли, сотрудники ведущих предприятий Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска и Самары.

Николай Меркушкин отметил, что химическая промышленность является одним из драйверов экономики области. «В год химики производят продукции почти на 200 миллиардов рублей. Это очень значительная сумма», - подчеркнул Губернатор.

Сегодня на территории региона работают ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», ООО «СИБУР Тольятти», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «Промсинтез», ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна». Это признанные лидеры отрасли, которые экспортируют продукцию в 10-ки стран мира.

«Химические предприятия привлекают в страну дополнительные ресурсы. За счет них обеспечивается пенсионный фонд, укрепляется обороноспособность России», - отметил глава региона.

Хорошие результаты даются химикам непросто. В первом квартале 2017 года объем произведенной продукции составил 32,1 млрд руб., что на 11,7% меньше уровня прошлого года. Напомним, в январе–феврале ОАО «Тольяттиазот» приостановил транспортировку аммиака в связи с повышением тарифов на прокачку газа по территории Украины.

«Пусть этот год пока не самый удачный для наших предприятий. Но за последние четыре года объемы химпроизводства в отрасли увеличились почти на 20%. Это в 4 раза выше, чем средний темп роста промышленности по региону», - сказал Губернатор.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, химики продолжают модернизировать свои предприятия. В 2016 г. на инвестиционные проекты отрасли было направлено 15,3 млрд рублей. Лидером по внедрению инноваций является ПАО «Куйбышевазот». В августе 2016 г. завод запустил новое энергоэффективное производство циклогексанона по лицензии компании DSM (Нидерланды). В ноябре того же года состоялся пуск производства продуктов разделения воздуха мощностью 1,4 тыс. тонн в сутки. Проект реализован совместно с американской компанией «Praxair».

Меркушкин: «Инвесторы, с которыми работает Куйбышевазот, - лидеры по внедрению промышленных технологий. Это гарантия того, что производимый продукт будет востребован на всех мировых рынках».

Сегодня КуАЗ готовится к запуску высокотехнологичной установки аммиака мощностью 489 тыс. т в год совместно с немецкой компанией «Linde Group». «На днях я обсуждал этот проект с Председателем Правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это трудный и мощный проект, который долгие годы будет приносить результаты коллективу КуАза, Тольятти и всей стране».

Глава региона подчеркнул, что внедрять новые технологии крайне важно. Это позволит самарским предприятиям сохранять позиции на стремительно развивающемся рынке. Н.И.Меркушкин считает, что без новых интенсивных технологий не возможно ничего противопоставить конкурентам.

Затем Губернатор приступил к церемонии награждения. Почетный Знак Трудовой Славы получил мастер участка цеха АО «Таркетт» Б.А.Талалов. Заслуженными работниками химической промышленности региона стали оператор котельной цеха ОАО «Тольяттиазот» И.Ю.Васильева и мастер по ремонту технологического оборудования цеха ПАО «КуйбышевАзот» В.Ю.Давыдов. Почетным знаком «За заслуги в развитии ветеранского движения» наградили В.А.Лысковцеву. Она много лет проработала на производстве синтетических каучуков, а теперь возглавляет городскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Еще 7 человек получили грамоты и благодарности Губернатора.

Традиционно чествовали и трудовые династии. На сцену поднялась семья Гребеньковых с общим стажем работы 140 лет. Практически все мужчины семьи трудятся на предприятии водителями. Семья Григоращенко проработала на производстве каучуков 114 лет. Члены семьи Мельниковых в общей сложности отдали производству 172 года. Представители семьи Дудко отдали работе 102 года.

«Очень важно, когда на предприятии царит здоровая и дружественная атмосфера. Еще важнее, когда она поддерживается из семьи. Это значит, что родители по-настоящему гордятся своей работой, и подрастающее поколение идет за ними», - сказал Губернатор.