В Тольятти меняется структура администрации города

На заседании городской думы она была утверждена новая структура администрации Тольятти.

В основном в предложенном проекте изменения касаются таких должностей как заместители мэра и подчиненности структурных подразделений администрации каждому из них. Как пишут "Городские ведомости", в структуре появится заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию. Такой должности еще не было. Этому заму будут подчиняться управление международных и межрегиональных связей, департамент финансов и департамент экономического развития. Ранее эти два департамента ранее подчинялись первому заместителю мэра.

Теперь под контроль первого зама переходят департамент дорожного хозяйства и департамент городского хозяйства, управление потребительского рынка и — департамент общественной безопасности. Теперь первый заместитель главы будет курировать напрямую все наиболее важные вопросы, непосредственно затрагивающие жизнедеятельность населения Тольятти.

Заместитель главы городского округа по строительству и имущественным отношениям теперь будет называться иначе — заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству. В его ведении находятся департамент по управлению муниципальным имуществом, департамент градостроительной деятельности и отдел организации муниципальных торгов. Последний ранее находился в функциональном подчинении руководителя аппарата администрации.

Переподчинение данного отдела связано с тем, что основанная часть торгов, проводимых указанным подразделением, касается вопросов распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, расположенными в границах городского округа.

Руководитель аппарата администрации городского округа снова становится заместителем главы городского округа. В его непосредственном подчинении будут находиться отдел охраны труда, управление по делам архивов, бухгалтерия (управление), организационное управление, управление взаимодействия с общественностью.

Подразделы «Организационное управление» и «Управление взаимодействия с общественностью» вводятся в структуру администрации за счет исключения из нее подраздела «Управление по организационной работе и связям с общественностью».

Управление административной практики и муниципального земельного контроля меняет свое наименование на «управление административной практики и контроля», так как сюда планируется передать функции по другим видам контроля (муниципального ми переданных госполномочий по госконтролю).

Администрация пошла по поэтапному, и, следовательно, щадящему режиму внесения изменений в структуру. На первом этапе определены основные функциональные блоки и основные топ-менджеры, которые эти блоки будут возглавлять. Впоследствии будут предложены уточнения в организационной схеме и штатном расписании.