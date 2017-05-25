Администрация города об оплате коммунальных услуг

Cтатьей 90 Жилищного Кодекса РФ предусмотрено, что должники, не вносящие плату за коммунальные услуги в течение 6 месяцев, могут быть выселены в судебном порядке. В этом случае им предоставляется жилье по договору социального найма (из расчета 6 кв.м жилой площади на одного человека), напоминают в городской администрации.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством РФ наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги управляющей компании.

В случае возникновения задолженности управляющие компании пытаются решить вопрос в досудебном порядке. Если наниматель жилья не заинтересован в погашении задолженности, она взымается в судебном порядке.

При отказе от добровольного погашения долга, взысканного через суд, администрация Тольятти готовит исковые заявления о выселении нанимателей из жилого помещения. Так, в 2016 году Автозаводским районным судом г. Тольятти вынесено два решения о расторжении договора социального найма и переселении граждан в жилые помещения меньшей площади.

Администрация рекомендует горожанам своевременно вносить плату за содержание, ремонт и коммунальные услуги, а также не допускать образования задолженности.