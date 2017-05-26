Тольяттинцев приглашают на «День Красной Собаки»

3-4 июня 2017 года в Деревне ездовых собак «Серебро Севера», которая расположена в одном из самых красивых мест Самарской области — Ягодинском лесу, пройдет Праздник этнической музыки «День Красной Собаки».

Этот Праздник о том, что приходит лето и Красное Солнце согревает людей своими лучами, природа расцвела и дышит новыми красками, обновляется и стремится к жизни! А Красная Собака - это символ Красного Солнца!

Придумали и устраивают этот праздник каюры из Деревни ездовых собак "Серебро Севера" - коллектив, который построил Деревню для всех любителей природы и животных. Еще «Серебро Севера» ежегодно проводит в Поволжье Международную гонку на собачьих упряжках "Волга Квест", большое количество спортивных и туристических мероприятий на основе собственного профессионального питомника ездовых собак, коллктив провел несколько экспедиций по Северной Карелии, Жигулевскую кругосветку на собачьих упряжках на Средней Волге и уже много лет работает в направлении спортивного туризма и активного отдыха для жителей Самарской области и близлежащих регионов.

Кто исполняет музыку на празднике Красной Собаки? Исполнители различных музыкальных направлений. Настоящий чукотский ансамбль "Кочевник" и Евгений Кайпанау (Чукотка) привезет этническую музыку севера и традиции своих предков, певица Алина Симонова (Москва) - исполнит собственные авторские песни в стиле микс-арт, группа "Птицы Терна" (Тольятти) поделятся со слушателями музыкой и песнями в стиле фолк-фэнтези, Фестиваль "Барабаны Мира" (Тольятти) зажгут сердца слушателей ритмом этнических барабанов, Сергей Собов (г. Жуковский) - известный российский гонщик на собачьих упряжках и Маршал гонки "Волга Квест" 2016-17гг будет выступать с русской народной песней, звонарь из села Усолье (Самарская область) Феликс Сынтин порадует нас древнерусской музыкой в сочетании с алтайским горловым пением.

Кто украшает праздник? Конечно же ездовые собаки - коренные жители Деревни ездовых собак "Серебро Севера"! Они являются идейными вдохновителями этого праздника. Особенно - рыжие . Но еще праздник украшают Художники и Мастера различных стилевых направлений в ремеслах. Это и собственноручные авторские изделия из кожи, резьбы по дереву Мастера Андрея Сергеева (Пиночет, г. Тольятти), ручные работы, индейские амулеты и сувениры Красной Собаки от Маши Семеновой (г. Тольятти), обережные куклы, фантазийные драгоценности и украшения от Voodoo Forest (г. Самара), авторские музыкальные инструменты мастерских "Тар" и "Айландас" (г. Тольятти), гончарные изделия Оксаны Отставновой и мастерской "Терра Окс" (г. Тольятти), детские игрушки Ольги Большовой (г. Тольятти).

Что интересного? Необычный формат и увлеченные творческие люди. 3 июня всех ждет вечерний концерт на лесной поляне на фоне реальной индейской Типи в Деревни ездовых собак "Серебро Севера", где декорации - это деревья, а освещение - это Костер и Луна. Также в этот день на чекпойнте «40-ая миля» пройдет ретроспектива показа фильма "RED DOG" ("Красная собака") и выступление исполнительницы этнических танцев.

4 июня - творческое живое общение, многочисленные селфи гостей праздника в авторских фото и арт-зонах, которые делают Мастера и Художники, мастер-классы по всем направлениям и плетение огромного Ловца Снов и Куклы Оберега от участников праздника для Деревни ездовых собак "Серебро Севера".

Кто дарит подарки? Деревня ездовых собак "Серебро Севера" всем дарит талисманчик-оберег и вкусный индейский чай, Команда "Сохатый" (г. Краснокамск) всем владельцам красных собак (рыжий окрас) дарит вкусняхи, трикотажная фабрика "Русь" (г. Ульяновск) дарит 10 футболок счастливым номерам лотереи, "Хозйка Самарской Луки" дарит сувениры - овсяную кашу собственного производства для 20-ти счастливых номеров! И много других сюпризов!

Где жить, как спать, что есть? Жить в палаточном лагере, или на соседней турбазе “Спартак». Еда, чай и прохладительные напитки будут! Но, следует учитывать, что Деревня ездовых собак "Серебро Севера" - это зона без алкоголя, поэтому данного ингридиента на празднике мы категорически не приветствуем и его не предвидится!

Праздник проводится в поддержку Деревни ездовых собак "Серебро Севера", Международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест", Года Экологии, экологического туризма. Количество билетов ограничено - всего 100!

Деревня ездовых собак «Серебро Севера» находится по адресу: Ставропольский район Самарской области, Ягодинский лес 8а

Сайт: www.serebrosevera.com. Группа “Красной Собаки» Вконтакте: https://vk.com/kras_sobaka