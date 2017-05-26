В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали водителя, грубо нарушившего ПДД

В Тольятти находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение об автомобиле, за рулем которого, предположительно, находится нетрезвый водитель. Транспортное средство передвигалось по улицам 12 квартала города.

Сотрудники Росгвардии начали отработку территории. В результате некоторое время спустя на улице Ворошилова патрульные выявили в транспортном потоке ВАЗ-2110, о котором шла речь, и остановили его. Автомашиной действительно управлял житель Тольятти 1979 года рождения, имевший признаки алкогольного опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия экипаж ГИБДД.

В дальнейшем выяснилось, что тольяттинец уже лишен права управления транспортным средством. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».