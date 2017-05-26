В Тольятти прошел выездной прием областного минздрава

В Тольятти 23 мая в поликлинике №1 областной минздрав провел прием граждан совместно с Главным бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Хотя мероприятие было посвящено вопросам инвалидности, но, как обычно, рассматривались и другие обращения.

С жителями Тольятти встречался заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. В мероприятии приняли участие замруководителя по организационно-методической работе ФКУ ГБ МСЭ по Самарской области Сергей Трёкин и главврачи городских поликлиник.

"Практика проведения подобных мероприятий началась с того, что в ходе одной из встреч главы региона с населением люди обратились к нему с просьбой об организации выездных мероприятий наиболее востребованных министерств и ведомств. Делая эти выезды, мы заодно анализируем "срез" ситуации в Тольятти. Ведь жители, обращаясь к нам, показывают наиболее болевые точки в отрасли", - рассказал Вдовенко.

Как отметил замглавного медэксперта, основная цель совместных выездов - максимально приблизить помощь министерства здравоохранения и бюро медико-социальной экспертизы к населению Тольятти.

Вопросы, с которыми приходят жители, - это неудовлетворенность решениями экспертов, по которым не устанавливается инвалидность, либо не устраивает ее группа.

"В прошлом году на прием к главному эксперту бюро обратилось 74 человека, где 34 оказались тольяттинцами и сызранцами, а неделю назад на приеме в главном бюро среди обратившихся уже не было жителей этих городов. Это говорит о том, что выездные встречи, которые мы проводим совместно с минздравом, дают свои результаты. Люди имеют возможность решать свои вопросы и проблемы, не выезжая за пределы своего города, а мы, со своей стороны, стараемся им помочь оперативно и обязательно извещаем обратившихся о результатах в течение месяца после обращения", - заявил Трекин.

Заместитель главного областного эксперта сообщил, что приемы жителей по вопросам инвалидности планируется продолжить проводить и на базе самого бюро медико-социальной экспертизы в Самаре.

Сергей Вдовенко рассказал, что это уже восьмая с начала года поездка руководителей минздрава в Тольятти для встречи с теми людьми, которые пишут письма в министерство. По его словам, чаще всего люди в его ведомство обращаются с жалобами на недоступность определенных видов медпомощи в поликлинике или стационаре. На втором месте - обращения по поводу оформления инвалидности.

"В отличие от других городов, от тольяттинцев есть и другого рода обращения, - отметил Вдовенко. - В городе есть активные люди, которые приходят с глобальными системными вопросами. Они озабочены решением общественно значимых проблем: как улучшить систему здравоохранения, где построить поликлиники или открыть медпункты, как сделать, чтобы меньше стало очередей. То есть это люди, которые хотят, чтобы не только им стало хорошо, но и всем людям, которые их окружают".

Часть вопросов минздрав берет в разработку. Например, решение проблемы организации медицинских кабинетов в учреждениях профобразования. Для этого, как отметил замминистра, необходимо создание специализированной структуры при поликлиниках и решение вопроса наполнения ее кадрами с выездной формой работы. Образовательные учреждения, со своей стороны, должны предоставить помещения, соответствующие СанПиН.

Мы пообщались и с тольяттинцами, которые ждали своей очереди на прием. Среди них были и те, кто не записывался заранее и не был приглашен. Но и им не отказали в общении с замминистра. Некоторые из них уже не новички в диалоге с руководителями областного министерства.

Например, Надежда Пронина пришла на выездной прием минздрава во второй раз. Она обратилась по вопросу проведения ЭКО. "Я считаю, что такие выездные приемы нужны людям, так как вопросы эффективнее решаются с глазу на глаз, нежели по телефону или переписке. Хорошо, когда самой лично можно сообщить свои чаяния. Надеюсь, что моя проблема решится положительно", - сообщила тольяттинка.

Всего за один выездной прием принимают порядка 25 посетителей, но, как правило, записывается в два раза больше людей. Дело в том, что в процессе подготовки к приему с пациентами встречаются главврачи их медучреждений и ряд вопросов решается на месте.

"К сожалению, многие люди не догадываются, что для этого достаточно обратиться к своему главврачу. А есть и такие, кто просто хочет сразу заявить о своей проблеме на уровень выше, считая, что только в этом случае он добьется результата быстрее и проще. На самом деле не все проблемы требуют нашего участия. В большинстве случаев их можно решить на местном уровне", - считает Сергей Вдовенко.