Ранее судимый тольяттинец отправился грабить в Сызрань

В Сызрани экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о совершенном грабеже и по горячим следам задержал подозреваемого.

Злоумышленник незаконно проник в квартиру 48-летней местной жительницы. Ударив потерпевшую кулаком по лицу, грабитель похитил сумку, в которой находились деньги – 3 тысячи рублей, после чего скрылся.

Получив приметы преступника, сотрудники Росгвардии приступили к его поискам. Стражи правопорядка начали отрабатывать пути отхода нападавшего, проверять места массового скопления граждан. В результате несколько часов спустя в районе автовокзала, расположенного на улице Октябрьской, патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием злоумышленника. Сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее судимого жителя Тольятти 1983 года рождения.

Выяснилось, что мужчина несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы. Патрульные передали задержанного сотрудникам полиции. В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по признакам грабежа. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.