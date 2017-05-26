В Тольятти построят новый парк на улице Революционной

На месте заброшенных фонтанов на улице Революционной в скором времени начнется масштабное строительство. 25 мая в горадминистрации состоялось заседание рабочей группы, где обсуждались детали проекта, который стал возможным благодаря программе празднования 50-летия со дня выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ и общественного федерального проекта "Пять шагов благоустройства".

Еще в 2013 году союз ветеранов АВТОВАЗа обратился в мэрию с инициативой обустройства городского общественного пространства в честь градообразующего предприятия тольяттинского автогиганта. Благодаря федеральной поддержке, связанной с финансированием празднования 50-летия завода, проект стал обрастать деталями, а в конце 2015 года общественности представили эскиз современного и благоустроенного парка с выставочным залом, фонтаном, скейтпарком и памятниками, отображающими важные вехи истории АВТОВАЗа. Уже в этом году строители приступят к благоустройству территории и обустройству инженерной инфраструктуры (уже запущены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на 360 млн руб.), сообщает городская администрация.

По словам председателя рабочей группы, первого заместителя главы города Алексея Бузинного, жители примут активное участие в создании знакового места. Именно массовое вовлечение населения в общественно значимые проекты предполагает программа развития городской среды "Пять шагов благоустройства". В его рамках, по словам чиновника, уже с 8 июня на территории будущего парка пройдут массовые субботники, а летом тольяттинцев приобщат к озеленению общественного пространства.