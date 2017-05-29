В последнюю декаду апреля Банк "Агророс" открыл новый офис.

Жители Тольятти уже успели оценить уровень обслуживания клиентов в Банке «Агророс» - одном из крупнейших Саратовских банков. Открывая второй офис по адресу ул. Южное шоссе, 24 А, Банк «Агророс» становится ближе к своим клиентам, предоставляя полный комплекс банковских услуг для юридических лиц в самом большом районе Тольятти. Открытие нового офиса комментирует его управляющий – Александр Ланге: очередное подразделение в Тольятти, направленное в первую очередь на предоставление расчетных и кредитных услуг малому и среднему бизнесу, мы открыли в новом для нас районе – Автозаводском. - Наши действующие и потенциальные клиенты оценят это событие – ведь мы стали ближе, и обращение в Банк «Агророс» за финансовыми услугами стало более удобным. Мы уверены, что сделали значительный шаг в расширении сотрудничества с нашими клиентами.

Открытие новой точки - часть стратегии развития Агророса, в конце апреля банк открыл два новых операционных офиса, и на этом региональное развитие банка не закончится. До конца года намечено завершение процедуры увеличения уставного капитала банка до 1 млрд.рублей, а также первого этапа увеличения числа офисов банка в новых регионах.

Режим работы Операционного офиса " Автозаводский" (Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, д. 24 А; тел.: (8482) 31-19-19)

С юридическими лицами:

Понедельник - Пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00

Суббота, Воскресенье – выходные дни.

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