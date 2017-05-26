Утверждены важные изменения во взаимодействии субъектов бизнеса с Фондом развития моногородов

Утверждены важные изменения в Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в финансировании инвестиционных проектов, сообщает горадминистрация.

Раньше Фонд участвовал в финансировании проектов только при условии софинансирования расходов субъекта на строительство объектов инфраструктуры. Согласно введенным изменениям теперь взять кредит под 5% годовых возможно лишь при наличии заключенного Генерального соглашения о сотрудничестве, что значительно увеличивает инвестиционную привлекательность моногородов (сумма займа от 100 до 1000 млн руб., при условии участия субъекта собственными средствами в объеме не менее 15%).

Такие изменения особо важны для нашего города. В Тольятти для инвесторов имеются готовые инфраструктурные площадки с подготовленными к работе цехами и подведенными коммуникациями: Индустриальный парк «АВТОВАЗ», Особая Экономическая зона «Тольятти» (не входит в ТОР), технопарк «Жигулевская долина», а также индустриальные парки «Жигулевская долина-2», «ВЦМ», «Тольяттисинтез» и АО «Куйбышевазот».