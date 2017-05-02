Дума ввела уголовную ответственность за создание «групп смерти»

В пятницу Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о введении уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры.

Если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и поможет раскрытию и пресечению подобных преступлений, то его могут освободить от уголовной ответственности, пишет сегодня "Российская газета".

Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в противоправные действия, опасные для их жизни.

Ранее сообщалось, что с 2017 года Роскомнадзор заблокировал более 4 тысяч "групп смерти" и различных страниц в интернете, содержащих призывы к самоубийству.