Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»

28 мая в Тольятти на территории лыжной базы по адресу ул. Маршала Жукова, 49 пройдет «Зеленый марафон». Начало мероприятия в 9.00. Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Тольятти «Зеленый марафон» пройдет в первый раз. В этом году на «Зеленом марафоне» будет организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизни и специальный детский забег на 300 метров. Первым 400 взрослым участникам забега будут вручены памятные медали, а юным спортсменам - призы.

Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: развлекательная программа с конкурсами, призами от партнеров, выступления спортивных коллективов города, детский батут, мастера михенди и аквагримма, веселый клоун и другие интересные мероприятия.

Программа праздника:

8:00 -11:00 Регистрация, получение стартовых номеров

9:00- 12:50 Парад артистов, развлекательная программа

10:30-10:40 Открытие Зеленого марафона

11:00 Старт забега на 4,2 км

11:45 Старт детского забега на 300 м

12:15-12:25 Награждение победителей забега на 4,2 км

Чтобы принять участие в забеге на дистанции 4,2 км необходимо пройти регистрацию перед стартом. Участие в Зеленом марафоне бесплатное. До встречи на старте!

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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