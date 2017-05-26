Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»

28 мая в  Тольятти  на территории  лыжной  базы  по  адресу ул. Маршала  Жукова, 49  пройдет «Зеленый марафон». Начало мероприятия в 9.00. Спортивный праздник для всей семьи стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В  Тольятти  «Зеленый марафон» пройдет в  первый    раз.    В этом году на «Зеленом марафоне» будет организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизни  и  специальный детский забег на  300 метров.  Первым  400 взрослым участникам  забега   будут вручены памятные медали, а  юным спортсменам - призы.

Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: развлекательная программа с конкурсами, призами от партнеров, выступления  спортивных коллективов  города,  детский  батут, мастера  михенди и  аквагримма, веселый  клоун и другие  интересные  мероприятия.

Программа праздника:

  • 8:00 -11:00 Регистрация, получение  стартовых номеров
  • 9:00- 12:50 Парад артистов, развлекательная  программа
  • 10:30-10:40 Открытие  Зеленого марафона
  • 11:00 Старт забега  на  4,2 км
  • 11:45 Старт детского  забега на  300 м
  • 12:15-12:25 Награждение победителей  забега  на  4,2 км 

Чтобы принять участие в забеге на дистанции 4,2 км необходимо пройти регистрацию перед стартом.   Участие в  Зеленом марафоне бесплатное. До встречи на старте! 

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 26.05.2017 15:03 [129] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus