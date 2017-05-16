В Тольятти убрали несанкционированную свалку

Сотрудники предприятия ОАО "Тольяттиазот" при участии представителей городской администрации ликвидировали две свалки в Комсомольском районе. Напротив дома № 6 по ул. Есенина рабочие убрали 65,5 тонн отходов на площади 100 м2. На территории, расположенной за АТП-3 на площади 2000 м2 вывезли 106,54 тонны мусора.

Уборка свалок является не только трудоемким процессом, но еще и достаточно затратным. Для того, чтобы очистить от мусора квадратный метр территории необходимо около 1300 руб. Например, стоимость вывоза 100 тонн бытового мусора составляет 650 тыс. руб.

Подобные суммы могут быть потрачены на благоустройство городских территорий. Однако ежегодно деньги крупнейших предприятий, желающих принять участие в жизни города, уходят на уборку свалок, организованных жителями города.