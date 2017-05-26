В Тольятти напряженность на рынке труда составляет 1,9 чел. на 1 рабочее место

Численность безработных граждан на 26.05.2017 составила 7171 чел., из которых 51,3 % приходится на женщин, 13,1 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,2 % - граждан предпенсионного возраста. 24,8 % - уволенные по сокращению штата. 5,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 202 чел., трудоустроен 181 безработный гражданин. Получили услуги по профессиональной ориентации 324 чел., по психологической поддержке – 60 чел., по социальной адаптации – 10 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,72 %.

19 предприятий в Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 870 чел. заняты неполную рабочую неделю, 1156 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 4036 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 40,7 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,9 чел. на 1 свободное рабочее место.