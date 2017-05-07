Житель Ставропольского района незаконно хранил оружие и патроны

Полицейским Ставропольского района стало известно том, что 50-летний житель села Севрюкаево незаконно хранит в своем доме оружие. В ходе проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска в доме у сельского жителя обнаружили и изъяли: автомат Калашникова модернизированный, 1975 года выпуска, с возможностью крепления прибора для бесшумной стрельбы, изготовленный заводским способом, однозарядный карабин 1959 года выпуска, отечественного производства, относящийся к спортивно-охотничьему огнестрельному нарезному оружию, патроны в количестве 108 штук, а так же 20 охотничьих патронов к нарезному оружию.

Изъятое направили на исследование, в результате которого было установлено, что предметами, обнаруженными у мужчины, является огнестрельное оружие и боеприпасы, пригодные для производства выстрела.

Оружие и патроны 50-летний мужчина прятал на территории участка в хозяйственной постройке и в доме. Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.