Тольяттинцев приглашают к участию в турнире по плаванью

10 июня в УСК "Олимп" пройдет открытый турнир по плаванию в категории Мастерс. Участником соревнований может стать любой горожанин старше 25 лет.

Организатор турнира - клуб ветеранов спортивного плавания "Лада" - приглашает всех любителей и профессионалов поучаствовать в спортивном празднике и померяться силами.

В программе дистанции 50 метров всеми стилями плавания (баттерфляй, брасс, на спине, вольный стиль). Положение можно посмотреть на сайте swimlada.ru.

На cоревнования приглашаются участники и зрители.