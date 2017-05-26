На набережной Автозаводского района ограничат движение

28 мая в Тольятти пройдет открытый военно-спортивный фестиваль «Купол», посвящённый боевым искусствам и экстремальным видам спорта.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по ММА, показательные выступления по армейскому рукопашному бою, киокушинкай карате, фудокан карате, капоэйра, фехтованию, гиревой тяге.

Для жителей города организаторы подготовили насыщенную спортивную программу: перетягивание каната, армспорт, лазертаг, бампербол, скалодром и т.д.

На фестивале пройдут выступления творческих коллективов города, чемпионат по брейкдансу, мастер-класс по паркуру, выступления команд по спортивной аэробике, парной акробатике и другим видам спорта.

На время проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта с 12:00 до 19:30 на участке набережной 6 квартала Автозаводского района от кафе «Причал» (ул. Спортивная, 27) до кафе «Чайхона» (ул. Спортивная, 23).