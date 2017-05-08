Фотовыставка Фабьена Белла «Тольятти. Рождение нового города»

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на выставку Фабьена Белла «Тольятти. Рождение нового города». Автор исследования Фабьен Белла — доктор истории искусств и архитектуры Университета Париж Х, исследователь Высшей национальной школы архитектуры (Версаль, Франция).

Выставка состоит более чем из сотни редчайших экспонатов из архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, в том числе из личных архивов семей советских архитекторов Бориса Рубаненко и Бориса Бранденбурга, проектировавших Тольятти. Документальный фильм, подготовленный к выставке, рассказывает о строительстве Тольятти и ВАЗа, созданный на основе материалов из Российского государственного архива кино и фотодокументов.

Реализация российско-французского проекта стала возможной благодаря поддержке посольства Франции в РФ и Французского института в России. Итоги первого этапа проекта выставки «Тольятти. Рождение нового города» подводились в посольстве Франции в Москве в октябре 2014 года. В сентябре 2015 выставка экспонировалась в Высшей национальной школе архитектуры Париж Валь де Сен в Париже.

Выставка позволяет увидеть, насколько уникально архитектурное наследие советского урбанизма. Кроме того, Фабьен Белла показывает специфику архитектуры советского модернизма как отражение большой политики.

Программа открытия:

- Официальное открытие;

- Экскурсия по выставке с руководителем ОСИ ТХМ Александрой Щербиной;

- Лекция «Авангардные корни Тольяттинской архитектуры» от к. арх. н. Михаила Солодилова;

- Мастерская по конструированию минимонументов.

DRESS CODE (рекомендуемый): Чёрно-белый.

Вход на открытие: 200 р. – обычный билет, 150 р. – с репостом.

16 июня /пятница/ 19:00

Открытие второго этапа выставки «Тольятти. Рождение нового города». Художники Тольятти исследуют город, индивидуальные истории встраиваются в исторический (фактический) формат выставки.

Программа открытия второго этапа будет объявлена позднее

Открытие: 2 июня, начало в 19:00. Место проведения: ул. Свердлова, 3

Вход: 150/200 руб., или по приглашениям. Возраст: 0+