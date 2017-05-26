Обманутых дольщиков дома на ул. Спортивной в Тольятти обеспечат квартирами в других объектах

Обманутых дольщиков дома на ул. Спортивной, 1.2г в Тольятти обеспечат квартирами в других объектах либо вернут вложенные в проблемную долевку средства.

Такое решение обсуждалось на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области под председательством первого вице-губернатора - председателя регионального правительства Александра Нефедова.

Напомним, строительство дома началось без разрешительных документов, здание строилось самовольно. В августе 2008 года работы были приостановлены Госинспекцией строительного надзора. В 2010 г. в отношении застройщика - ООО "Горстрой" - была введена процедура внешнего управления. Долгое время региональный минстрой пытался найти застройщика-инвестора для достройки проблемного объекта. В апреле 2014 г. между мэрией, ТСЖ "Западная Пальмира" и ЗАО "ТСЗ" заключено трехстороннее соглашение.

Результатом совместных усилий стали завершение строительства и сдача в эксплуатацию жилого дома по адресу ул. Спортивная, 1.2д - дом был сдан в сентябре 2014 года. В новостройку заселились 169 семей дольщиков.

В качестве застройщика для постройки другой секции дома, где своего жилья ждут 65 обманутых дольщиков - по ул. Спортивной, 1.2г - был выбран СОФЖИ. За это время был проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан и утвержден проект строительства на данной площадке трех домов.

Поскольку на площадке отсутствуют инженерные коммуникации, для начала строительства здесь требуются существенные финансовые затраты - около 250 млн рублей. Еще около 200 млн руб. нужно на постройку самих зданий.

В качестве варианта решения проблемы члены межведомственной комиссии предложили приобрести для дольщиков дома по ул. Спортивной, 1.2г жилье в других объектах, в частности, рассмотреть возможность приобретения квартир в сданных в 2016 г. новостройках.