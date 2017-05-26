Главный тренер гандбольной «Лады» награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»

Президент России Владимир Путин издал указ №215 от 18 мая  2017 года о представлении к государственным наградам. В документе, который размещен на официальном сайте государственной системы правовой информации, говорится и о наградах за успешную подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, которые указом Владимира Путина награждены Орденом Дружбы, передает управление физкультуры и спорта мэрии.

Заслуженный тренер СССР и РСФСР, главный тренер «Лады» (Тольятти)  Левон Акопян, который на Олимпийских играх был помощником Евгения Трефилова, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 26.05.2017 17:45 [57] (0)
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