Главный тренер гандбольной «Лады» награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»

Президент России Владимир Путин издал указ №215 от 18 мая 2017 года о представлении к государственным наградам. В документе, который размещен на официальном сайте государственной системы правовой информации, говорится и о наградах за успешную подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, которые указом Владимира Путина награждены Орденом Дружбы, передает управление физкультуры и спорта мэрии.

Заслуженный тренер СССР и РСФСР, главный тренер «Лады» (Тольятти) Левон Акопян, который на Олимпийских играх был помощником Евгения Трефилова, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»