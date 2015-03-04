Фото: радио август

К концу выходных в Тольятти вновь похолодает

В субботу в нашей области будет по-летнему тепло, пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье погода Самарской области окажется под влиянием тыловой части  циклона  и  холодного фронта. С северными ветрами в наш регион начнет поступать арктическая воздушная масса, которая приведет к понижению температуры воздуха. Похолодание будет сопровождаться дождями разной интенсивности. В начале следующей недели влияние циклона ослабеет и вероятность дождей уменьшится, но сохранится прохладная погода, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха в субботу днем достигнет +27 градусов, но уже в воскресенье опустится до +12…+17. В ближайшие ночи термометр покажет +10…+15 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с.
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  3. 26.05.2017 18:45 [133] (0)
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