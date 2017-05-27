Спортплощадок станет еще больше

В городском бюджете заложили средства на строительство двух дополнительных спортивных площадок, пишут "Городские ведомости".

Ранее уже были предусмотрены деньги на 17 универсальных спортивных площадок, 12 из которых будут строиться на территориях школ, а пять в местах общего пользования. Однако, как сообщила руководитель департамента образования Елена Пинская, область подтвердила готовность возместить расходы еще по двум спортплощадкам.

Одна из них будет размещена на территории школы №90, возле второго корпуса, в 19 квартале, другая в Комсомольском районе в месте общего пользования. По словам Пинской, предложения о том, где можно разместить два дополнительных объекта, давали и департамент городского хозяйства, и департамент образования. Согласно рейтинговой потребности после школы №90 еще 12 школ стоят в очереди, ожидая, когда же и для них сделают спортплощадки.

Фото: "Городские ведомости".