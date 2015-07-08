Софья Палкина выиграла всероссийские соревнования в Майкопе

В столице Адыгеи завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике среди училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, спортсменка СДЮСШОР «Легкая Атлетика» Софья Палкина в соревнованиях по метанию молота отправила свой снаряд на 68 метров 15 сантиметров. К слову, ее соперница, занявшая второе место – москвичка Анастасия Бородулина в своей лучшей попытке показала результат 58,82м.

Сейчас Софья возглавляет топ-лист мирового сезона в юниорской категории. Кстати, в этом сезоне тольяттинка показывала результат еще лучше. На зимнем чемпионате России по длинным метаниям в феврале этого года в Адлере она отправляла молот на 68.82.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 27.05.2017 12:35 [134] (0)
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