Софья Палкина выиграла всероссийские соревнования в Майкопе

В столице Адыгеи завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике среди училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, спортсменка СДЮСШОР «Легкая Атлетика» Софья Палкина в соревнованиях по метанию молота отправила свой снаряд на 68 метров 15 сантиметров. К слову, ее соперница, занявшая второе место – москвичка Анастасия Бородулина в своей лучшей попытке показала результат 58,82м.

Сейчас Софья возглавляет топ-лист мирового сезона в юниорской категории. Кстати, в этом сезоне тольяттинка показывала результат еще лучше. На зимнем чемпионате России по длинным метаниям в феврале этого года в Адлере она отправляла молот на 68.82.