Тольяттинцев приглашают на выставку «Весна, весною, о весне»

Волжская картинная галерея приглашает всех желающих посетить выставку «Весна, весною, о весне».

Весна - это не только сезон, не только время года, это каждый раз - новая жизнь, особенная и ценная тем, что коротка в наших северных краях. Художники любят весну - почти так же, как осень. Они упоенно пишут пробуждение природы, зарождение любви, появление новой жизни во всех ее ипостасях...

В Собрании немало произведений, посвященных весне, организаторы постарались отобрать для зрителей произведения, пропитанные особым настроением. Это - работы Д. Жилинского, П. Кончаловского, И. Комиссарова, И. Орловского, В. Кокурина, А. Тутунова и других авторов, графика Б. Свешникова и С. Никиреева.

Выставка проходит с 20.05 – 10.06. в Волжской картинной галерее (б-р Ленина, 23). С 12:00 -19:00. Возраст: 0+.