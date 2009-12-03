На УК «Небо» заведено уголовное дело за растрату средств

В марте прошлого года между ПАО «Самараэнерго» и OOO УК «Небо» был заключен договор на поставку электрической энергии для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположен­ного в Тольятти по адресу: улица Мира, дом 137. Однако ООО УК «НЕБО» не выполняет условия договора в части оплаты поставленной коммунальной услуги, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». Задолженность управляющей компании за период с марта по ноябрь 2016 года составила более 2,5 млн. руб. Это вынудило ПАО «Самараэнерго» обратиться в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что ООО УК «НЕБО» оплату за поставленную электроэнергию осуществляет с нарушением установленных сроков и не в полном объеме. Управляющая организация не исполняет требования Постановления Правительства РФ № 253, где прописано, что денежные средства, поступающие в управляющую организацию от населения, в частности за электроэнергию, имеют целевое назначение и подлежат перечислению ресурсоснабжающей организации и не могут расходоваться на иные цели.

По данным ИЕРЦ «Квартплата 24» за период с марта 2016 года по ноябрь 2016 года управляющей компанией собрано с собственников квартир за электроэнергию 1 152 817 руб., из которых в ПАО «Самараэнерго» перечислено 309 000 руб. Таким образом ПАО «Самараэнерго» не получило фактически собранные с жильцов денежные средства в размере 843 817 руб.

Опираясь на данные прокурорской проверки, у правоохранительных органов появились основания полагать, что данная управляющая компания использует денежные средства, предназначенные для оплаты за поставляемую электрическую энергию, в своих интересах. В действиях неустановленных лиц из числа руководителей ООО УК «НЕБО» были усмотрены признаки состава преступления и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).